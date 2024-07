Résultat des législatives 2024 à Nonancourt (27320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Nonancourt, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait réunir une part importante des électeurs en France. Le 30 juin, l'ensemble a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,87% des bulletins à Nonancourt. Une percée à comparer néanmoins avec les 18,33% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - La progression éclair de l'extrême droite à Nonancourt en 2 ans A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très commenté. La progression du parti, qui se monte déjà à 17 points à Nonancourt entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence déterminant pour le second tour de ces élections, au niveau local, comme dans le reste de la France. Le RN va-t-il de nouveau gagner à Nonancourt, comme lors des législatives 2022 ? Le Rassemblement national tirait également son épingle du jeu à Nonancourt à l'époque lors des législatives. C'est en effet Christine Loir qui se classait en pôle position au premier tour avec 31,03% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,24%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,76%.

20:05 - Quel résultat à Nonancourt pour le RN ce dimanche ? Christine Loir (Rassemblement National) a rassemblé 48,93% des votes à Nonancourt le 30 juin, à l'occasion du premier tour des législatives. En 2e place, Julien Canin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) ramassait 26,8%. Ensuite, Christine Le Bonté (Nouveau Front populaire) décrochait 21,87% des électeurs. Christine Loir était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Eure dans son ensemble, avec cette fois 46,54%, devant Julien Canin avec 28,51% et Christine Le Bonté avec 21,58%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Nonancourt aux dernières élections Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? À Nonancourt, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 56,44%, dépassant celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation atteignait effectivement 44,26% des inscrits sur les listes électorales de Nonancourt (27). Le taux de participation était de 46,91% pour les élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Nonancourt lors de la 2e manche des législatives ? À Nonancourt, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau de participation. Dans la ville, 56,44% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 356 personnes en âge de voter dans la ville, 72,62% avaient pris part au vote. La participation était de 72,71% au premier tour, soit 986 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,22% au premier tour. Au second tour, 41,07% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Nonancourt ?

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Nonancourt Les facteurs démographiques et socio-économiques de Nonancourt mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,28% sont des personnes âgées. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2037,15 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (27,73%) et le nombre de résidences HLM (23,35% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Nonancourt mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,94% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.