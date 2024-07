Résultat des législatives 2024 à Ménilles (27120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Ménilles, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait réunir une partie importante des votants en France. Au premier tour, le bloc a réuni un peu plus de 28% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Ménilles, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,32% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points).

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 21 points à Ménilles Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour ces législatives à l'échelle locale. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 21 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN finisse vainqueur à Ménilles ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le bloc présidentiel aux législatives à Ménilles ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a ses chances de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Ménilles, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 23,86% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 30,12% pour Séverine Gipson (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 55,19%. Séverine Gipson remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel résultat à Ménilles pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Christine Loir (Rassemblement National) a engrangé 44,78% des suffrages à Ménilles le 30 juin dernier, au soir du premier tour des élections législatives. Julien Canin (Ensemble pour la République) récupérait 32,15%. Enfin, Christine Le Bonté (Nouveau Front populaire) recevait 20,32% des électeurs. C'est aussi Christine Loir qui terminait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 46,54%, devant Julien Canin avec 28,51% et Christine Le Bonté avec 21,58%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Ménilles ? Au cours des dernières années, les 1 779 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Les données montrent un taux d'abstention de 31,42% au 1er round des législatives 2024 à Ménilles, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 46,8% des personnes en capacité de participer à une élection à Ménilles avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 47,3% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Ménilles Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Ménilles ? Dans la ville, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 68,58%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,64% au premier tour. Au deuxième tour, 45,41% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Ménilles aujourd'hui ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,23% dans la ville. La participation était de 74,94% au deuxième tour, c'est-à-dire 990 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages est susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Ménilles (27120).

17:29 - Analyse socio-économique de Ménilles : perspectives électorales Dans la commune de Ménilles, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,92%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 602 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,08%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ménilles mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,02% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.