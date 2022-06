En direct

19:50 - Du côté de la Nupes, les 14,24% de Jean-Luc Mélenchon à la Couture scrutés Dans les 2 bureaux de vote de la Couture, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait enregistré 14,24% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,65% et 1,49% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 19,38% pour la Nupes pour ces législatives à la Couture.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à la Couture ? Avec 32,14% des suffrages, au premier round à la Couture, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection suprême. Marine Le Pen arrivait deuxième à 32,07%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,24% et Éric Zemmour à 5,94%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront sans doute remettre en question ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville. Pour rappel la majorité a chuté à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à la Couture À la Couture, l'un des facteurs forts des législatives 2022 sera indéniablement le taux de participation. La situation géopolitique actuelle serait de nature à impacter les décisions que prendront les citoyens de la Couture (62136). En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,14% au sein de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,77% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à la Couture à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, parmi les 2 167 personnes en âge de voter à la Couture, 55,01% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,32% au deuxième tour.