Résultat de la législative à la Garenne-Colombes : en direct

17:11 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour La Garenne-Colombes ?

Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à la Garenne-Colombes. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Or à la Garenne-Colombes, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position de la dernière élection avec 40,9% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,9%. Suivaient, avec 10,13%, Valérie Pécresse et enfin, à 9,27%, Marine Le Pen.