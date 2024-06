Résultat des législatives à Bois-Colombes : premiers chiffres de l'élection 2024

Une autre source de doute de ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 20,08% à Bois-Colombes le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 12,81% de Manon Aubry (LFI), les 7,98% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,2% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 40% sur place. La réserve de voix apparaît comme conséquente à Bois-Colombes. Lors du premier tour des législatives à Bois-Colombes, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,88% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme très proche de la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison de scores. Mais des éléments apparaissent… Le Rassemblement national devrait se situer à 10% à Bois-Colombes lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les élections du 9 juin se reproduit localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Bois-Colombes lors de la présidentielle 2022

C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans la ville de Bois-Colombes, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 7,55%, elle était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 40,66% et 22,44% des votes. Le second tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 82,36% contre 17,64% pour Le Pen.