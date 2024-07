Résultat des législatives 2024 à Courbevoie : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 28,75%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 52 492 personnes en âge de voter dans la ville, 22,32% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 26,29% au deuxième tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,12% au premier tour. Au deuxième tour, 47,14% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Courbevoie ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des foyers français combinée avec les préoccupations engendrées par le conflit armé entre Israël et la Palestine sont de nature à pousser les habitants de Courbevoie à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Courbevoie : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel impact aura la population de Courbevoie sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 19936 hab par km² et 54,8% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 8,95% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 46,77%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 20,19% et d'une population étrangère de 13,16% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,98% à Courbevoie, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.