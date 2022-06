Résultat de la législative à la Penne-sur-Huveaune : en direct

En direct

17:18 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à la Penne-sur-Huveaune ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces indications des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à la Penne-sur-Huveaune dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Au précédent scrutin, à la Penne-sur-Huveaune, Marine Le Pen avait pu grimper à la tête du vote au 1er tour de la présidentielle avec 32,02% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,18%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron avec 20,39% et Éric Zemmour à 10,44%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - À la Penne-sur-Huveaune, la grande inconnue de ces élections législatives demeure la participation À la Penne-sur-Huveaune, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indiscutablement la participation. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie seraient de nature à détourner l'attention des habitants de la Penne-sur-Huveaune de leur devoir civique. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,08% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 25,68% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à la Penne-sur-Huveaune en 2017 ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des consultations démocratiques passées ? Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 42,27% des personnes en capacité de participer à une élection à la Penne-sur-Huveaune avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 32,44% au dernier round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.