Résultat de la législative à la Tronche : en direct

12/06/22 10:59

Bienvenue sur cette page où nous vous proposons de suivre ce 1er volet des législatives à la Tronche, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On trouve 9 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35,18% des votes au premier tour à la Tronche. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui avaient respectivement obtenu 23,25% et 11,99% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de la Tronche grâce à 81,29% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 18,71% des voix. Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à la Tronche seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français.