Résultat de la législative à Lailly-en-Val : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Lailly-en-Val. Avec 28,08% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Lailly-en-Val à l'occasion du premier tour de la législative dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National obtient 28,08% des voix. A la 3e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 25,2% des suffrages.

Le résultat de la législative à Lailly-en-Val a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 2275 citoyens de Lailly-en-Val votant dans la 1ère circonscription du Loiret. Reste encore à déterminer si les citoyens des 18 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Lailly-en-Val. A l'échelle de la ville, Stéphanie Rist a réuni 28% des suffrages. François-Valbert Helie (Rassemblement National) capte 28% des suffrages. De son côté, Ghislaine Kounowski (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 25% des votes. Le taux d'abstention atteint 54% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Loiret (1 039 votants).

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Lailly-en-Val (45) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 30,8% des votes au premier tour à Lailly-en-Val, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 27,5% et 16,0% des votes. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en décrochant 52,3% des voix face à Marine Le Pen (47,7%). Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ?