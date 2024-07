Résultat des législatives 2024 à Baule (45130) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 29,54% des votes à Baule. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 47,32% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Baule

L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit près de quinze points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà long. La part de suffrages grappillés par le mouvement à Baule s'élève par ailleurs à 13 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. De quoi acter une implantation solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.