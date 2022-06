En direct

19:26 - Quel résultat pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Lailly-en-Val ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,01% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Lailly-en-Val le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,03% et 1,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 21,7% à Lailly-en-Val pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Lailly-en-Val ? Avec 30,84% des suffrages, au 1er round à Lailly-en-Val, Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 27,52%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,01% et Éric Zemmour à 5,81%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute transformer cette donne et donc le résultat des législatives à Lailly-en-Val au 1er tour. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Lailly-en-Val ? À Lailly-en-Val, l'un des critères importants du scrutin législatif 2022 sera le taux de participation. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment susceptible de bénéficier à l'abstention à Lailly-en-Val. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 2 253 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,89% étaient restés chez eux, contre une abstention de 23,61% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Lailly-en-Val à l'occasion des législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'observation des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2017, à l'occasion des législatives, parmi les 2 112 inscrits sur les listes électorales à Lailly-en-Val, 49,57% avaient participé à l'élection au premier tour, contre une participation de 40,39% au deuxième tour.