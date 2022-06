Résultat de la législative à Lamentin : 2e tour en direct

19/06/22 12:00

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Lamentin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 60,9% des voix au premier tour à Lamentin. L'ex-parlementaire européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18,5% et 10,4% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminée au premier tour, Marine Le Pen avait remporté le second tour en empochant 73,9% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 26,1% des voix.