Résultat des législatives 2024 à Baie-Mahault : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Baie-Mahault : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Baie-Mahault se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 30 909 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 9 640 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 385 foyers fiscaux. Dans la ville, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,13% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Baie-Mahault incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 168 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 596 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,35%, révélant une situation économique précaire. À Baie-Mahault, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.