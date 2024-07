L'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le niveau d'abstention. Dans l'agglomération, dimanche, 62,5% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 74,37% au premier tour. Au deuxième tour, 70,28% des votants ne se sont pas déplacés. Au second tour de la dernière présidentielle, 48,58% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 49,36% au premier tour. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Petit-Bourg.

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Petit-Bourg

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Petit-Bourg est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 24 272 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 126 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans l'agglomération, 19,83% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,93% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 884 résidents étrangers, Petit-Bourg se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2787,02 euros/mois, la ville affiche un taux de chômage de 23,07%, révélant une situation économique instable. À Petit-Bourg, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.