19:05 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Lamentin ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour en avril dernier si la présidentielle s'était bornée à Lamentin, l'Insoumis ayant enregistré 60,9% des suffrages dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,01% et 1,55% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer un total théorique de 63,46% à Lamentin pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Lamentin ? A la dernière élection présidentielle, à Lamentin, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à la meilleure place avec 60,9% des voix, devant Marine Le Pen à 18,5%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron avec 10,4% et Valérie Pécresse à 2,22%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront certainement infléchir la situation et donc le résultat des législatives dans la ville. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Lamentin ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Lamentin. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les tarifs de l'essence et du gaz sont notamment en mesure d'éloigner les habitants de Lamentin des isoloirs. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 51,34% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 51,55% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Lamentin, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément essentiel Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Pendant les législatives de 2017, sur les 12 519 personnes en âge de voter à Lamentin, 76,63% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 76,69% au round numéro deux. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.