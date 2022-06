Résultat des législatives à Lapugnoy - Election 2022 (62122) [PUBLIE]

13/06/22 01:45

Résultat des législatives 2022 à Lapugnoy

Le résultat des élections législatives 2022 à Lapugnoy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative à Lapugnoy. À Lapugnoy, les citoyens votant dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais ont opté pour la représentante Rassemblement National. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais : 31 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. L'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais atteint 57%, ce qui représente 1 567 non-votants. Caroline Parmentier a recueilli 41% des suffrages. Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à dans l'ordre 16% et 16% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lapugnoy Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 40,88% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 15,58% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 15,75% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 7,83% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 7,06% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 2,93% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 1,98% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 0,69% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 2,07% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 0,95% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,69% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 0,86% Julien Guaquier Divers 0,52% 0,17% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,34% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 2,24% Participation au scrutin Circonscription Lapugnoy Taux de participation 48,15% 43,25% Taux d'abstention 51,85% 56,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,93% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,75% Nombre de votants 38 578 1 194

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lapugnoy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Que vont choisir les supporters de gauche à Lapugnoy ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Lapugnoy, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait atteint 13,37% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,08% et 1,58% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 17,03% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Lapugnoy. 16:30 - À Lapugnoy, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Lapugnoy dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 45,72% des votes exprimés, au premier round à Lapugnoy cette fois, Marine Le Pen avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 20,41%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,37% et Éric Zemmour à 5,75%. 14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives à Lapugnoy demeure l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Lapugnoy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,93% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 26,09% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Lapugnoy ? L'observation des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,3% au premier tour dans la commune à Lapugnoy. L'abstention était de 48,36% pour le deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Lapugnoy On vote déjà depuis ce matin à Lapugnoy et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 15 prétendants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Lapugnoy : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 45,7% des votes au premier tour à Lapugnoy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 20,4% et 13,4% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Lapugnoy avec 64,1% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 35,9% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Lapugnoy (62) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.