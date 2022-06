Résultat de la législative à Lavelanet : en direct

12/06/22 17:15

Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. L'analyse des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, durant les législatives, 4 756 personnes habilitées à participer à une élection à Lavelanet s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 41,99%). Le taux de participation était de 37,41% au second round.

A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Lavelanet, Marine Le Pen avait pu grimper à la tête du vote avec 31,98% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,79%, puis Emmanuel Macron, en troisième position à 19,56% et Éric Zemmour à 7,44%. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement chambouler la situation lors des législatives dans la cité au 1er tour. Et pour rappel, la majorité présidentielle a chuté tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32% des suffrages au premier tour à Lavelanet, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien parlementaire européen et l'ancien banquier d'affaires avaient obtenu 22% et 20% des votes. Le choix des habitants de Lavelanet était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (56% des voix), laissant ainsi 44% des suffrages à Emmanuel Macron. Les citoyens de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel prétendant à l'hémicycle les 6 265 habitants de Lavelanet fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?