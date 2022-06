Résultat de la législative à Laventie : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Laventie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Laventie ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Laventie, les 4 bureaux de vote (de Bureau 01 à Bureau 04) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 4087 votants à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Ce sont 15 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit légèrement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Résultat des élections législatives 2022 à Laventie

Les élections législatives 2022 auront lieu à Laventie comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants Fanny Judek Reconquête ! Charlotte Matton Droite souverainiste Abdellah Baïk Ecologistes Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche Valentin Brasseur Divers Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Pinchon Divers droite Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Zaïna Fellaha Divers Caroline Parmentier Rassemblement National Stéphane Saint-André Divers gauche Corinne Martin Ecologistes Jacques Delaire Divers extrême droite Julien Guaquier Divers

Législatives 2022 à Laventie : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33% des votes au premier tour à Laventie, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et celui qui joua le rôle de 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 29% et 15% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Laventie avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 55% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 45% des suffrages. Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Laventie (Pas-de-Calais) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022.