En direct

19:50 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Lecci ? Dans l'unique bureau de vote de Lecci, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 9,13% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,45% et 0,6% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 14,18% à Lecci pour ce premier tour.

16:30 - À Lecci, des sondages aussi parlants qu'en France ? A l'issue du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Lecci, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position avec 29,21% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,55%. Arrivaient ensuite Éric Zemmour, troisième avec 16,11% et Valérie Pécresse à 9,38%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières heures chambouleront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombée tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - À Lecci, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? L'un des critères déterminants de ces législatives sera le taux de participation à Lecci. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages pourrait potentiellement éloigner les électeurs de Lecci des isoloirs. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 32,97% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 32,55% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - À Lecci, le score de l'abstention aux législatives 2022 sera un élément essentiel Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté généralement les habitants de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Durant les dernières élections législatives, sur les 1 071 inscrits sur les listes électorales à Lecci, 52,38% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 65,17% pour le second round.