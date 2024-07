Résultat des législatives 2024 à Albitreccia (20128) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix du Front populaire à Albitreccia ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections sera celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire dès le premier tour. L'attelage a récolté un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Albitreccia. François Filoni (Rassemblement National) s'illustrait au premier tour, avec 44,97 % des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Valérie Bozzi (Divers droite) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit à Albitreccia en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé de 24 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit vainqueur à Albitreccia ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Albitreccia, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Au moment de fournir ou non des députés à la France à l'époque, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la commune d'Albitreccia, obtenant 20,62% des voix sur place, contre 32,92% pour Valérie Bozzi (Divers droite). Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers droite avec 60,10% contre 39,90% pour les perdants. Valérie Bozzi remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux législatives 2024 à Albitreccia ? A en croire les études des instituts de sondages communiquées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de rafler moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc du centre pourraient maintenir une centaine de députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les spécificités des territoires. Au soir du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Albitreccia ont plébiscité François Filoni (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 44,97% des votes. Valérie Bozzi (Divers droite) ramassait 23,76%. Enfin, Paul-André Colombani (Régionaliste) obtenait 14,25% des électeurs. C'est aussi François Filoni qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de la Corse-du-Sud, avec cette fois 35,1%, devant Paul-André Colombani avec 26,45% et Valérie Bozzi avec 16,85%.

19:21 - Participation à Albitreccia : un sursaut par rapport au scrutin européen Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 801 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Albitreccia, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 était de 34,72%, inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 52,5% au sein d'Albitreccia (2A). L'abstention était de 53,18% lors du scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives 2024, un élément important à Albitreccia ? À Albitreccia, l'une des clés de ces législatives est incontestablement l'étendue de l'abstention. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Albitreccia était de 34,72%. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 430 personnes en âge de voter au sein de la localité, 32,38% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 32,52% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,25% au premier tour. Au deuxième tour, 53,78% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Albitreccia ?

17:29 - Les défis socio-économiques d'Albitreccia et leurs implications électorales À Albitreccia, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 21% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 38,26% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (44,01%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 668 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,25%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,64%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 45,92%, comme à Albitreccia, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.