Résultat de la législative à Leers : en direct

En direct

17:19 - À Leers, des sondages aussi parlants ? Les tendances nationales des dernières semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Leers dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Leers, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place avec 31,2% des voix, devant Marine Le Pen à 29,17%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 17,39% et Éric Zemmour à 6,23%.

14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Leers ? À Leers, l'une des grandes inconnues des élections législatives sera indéniablement l'étendue de l'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs des matières premières pourraient en effet dépouiller les urnes de leurs citoyens à Leers. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 29,12% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une abstention de 28,72% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Leers, le score de l'abstention lors des élections législatives 2022 sera un élément essentiel Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Lors des élections législatives de 2017, 62,28% des personnes en âge de participer à une élection à Leers avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 54,34% pour le deuxième tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.