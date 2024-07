Résultat des législatives 2024 à Roubaix : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Roubaix ? Dans l'agglomération, 49,18% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 48,21% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 40,99% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 70,78% au premier tour et 70,06% au second tour. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Roubaix ?

17:29 - Dynamique électorale à Roubaix : une analyse socio-démographique

Les données démographiques et socio-économiques de Roubaix mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 29,66% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec une densité de population de 7262 hab/km² et 37,58% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Un salaire moyen mensuel net de 1977,36 euros par mois peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 20,41% et d'une population immigrée de 22,36% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 9,12% à Roubaix, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.