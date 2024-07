Résultat des législatives 2024 à Lys-lez-Lannoy : les premiers chiffres du 2e tour

À Lys-lez-Lannoy, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le niveau de participation. Dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 35,65%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,61% au premier tour. Au second tour, 60,49% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,15% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,31% au second tour. Le désir d'être enfin entendu serait susceptible de modifier les choix que feront les habitants de Lys-lez-Lannoy.

17:29 - Élections législatives à Lys-lez-Lannoy : impact de la démographie et de l'économie locale

Au cœur de la campagne électorale législative, Lys-lez-Lannoy est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 13 793 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 738 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 713 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,77%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Lys-lez-Lannoy forme une communauté diversifiée, avec ses 647 résidents étrangers, soit 4,69% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,96%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2194,37 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Lys-lez-Lannoy, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.