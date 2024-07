Résultat des législatives 2024 à Wasquehal : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères décisifs des législatives 2024 est incontestablement le niveau de participation. Le taux de participation à Wasquehal était de 69,14% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 15 627 personnes en âge de voter dans la commune, 73,6% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,33% au deuxième tour, ce qui représentait 11 617 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 atteignait 48,67% au premier tour et 48,24% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Wasquehal ? Les jeunes générations manifestent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Wasquehal ?

17:29 - Les données démographiques de Wasquehal révèlent les tendances électorales

Comment la population de Wasquehal peut-elle affecter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 3055 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,59%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,47%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,52%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,74%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,99%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Wasquehal, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.