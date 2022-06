Résultat de la législative à Lens : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lens sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Lens ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Lens au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Lors de la présidentielle, à Lens, Marine Le Pen finissait à la première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 39,7% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,64%. Suivaient Emmanuel Macron avec 20,81% et Éric Zemmour, quatrième à 4,39%. 14:30 - À Lens, la grande inconnue de ces législatives demeure l'abstention À Lens, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 62,75% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 62,69% au premier tour, c'est-à-dire 14 042 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière économique et énergétique seraient par exemple capables de détourner les citoyens de Lens (62300) des urnes. 11:30 - Les chiffres de la participation aux législatives 2022, un élément décisif à Lens ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette commune lors des élections antérieures ? Durant les élections législatives de 2017, 39,26% des personnes en capacité de participer à une élection à Lens avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 35,61% au dernier round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Lens Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez vivre ce premier volet des législatives à Lens, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont en lice 10 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 22 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Lens

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lens comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Elodie Fievet Régionaliste Arnaud Desmaretz Parti radical de gauche Guillaume Kaznowski Reconquête ! Vincent Caflers Divers droite Alexandre Damay Ecologistes Michel Darras Divers extrême gauche Jean-Marc Tellier Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicolas Bays Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Clavet Rassemblement National Claudine Lambre Les Républicains

Législatives 2022 à Lens : les enjeux

Les citoyens de Lens (62) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 39,7% des suffrages au premier tour à Lens. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22,6% et 20,8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Lens avec 58,0% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 42,0% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ?