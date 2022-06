Résultat de la législative à Lestrem : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lestrem sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Lestrem ? Les habitants de Lestrem avaient offert 12,13% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,25% et 1,4% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 16,78% à Lestrem pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Lestrem ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Ces indications des dernières semaines rejailliront sans doute sur les législatives à Lestrem. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or au premier tour de la dernière présidentielle, à Lestrem, Marine Le Pen accostait en tête avec 35,52% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,8%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 12,13% et Éric Zemmour à 5,91%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Lestrem L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Lestrem. Les jeunes générations manifestent couramment une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 773 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,91% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,55% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Lestrem en 2017 ? Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, sur les 3 492 inscrits sur les listes électorales à Lestrem, 51,92% avaient pris part à l'élection au premier tour. La participation était de 45,02% pour le tour deux. Les législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Lestrem Les résultats de l'élection législative 2022 à Lestrem seront dévoilés peu de temps après la fermeture des 4 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le résultat devrait pointer dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lestrem comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants Fanny Judek Reconquête ! Charlotte Matton Droite souverainiste Abdellah Baïk Ecologistes Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche Valentin Brasseur Divers Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Pinchon Divers droite Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Zaïna Fellaha Divers Caroline Parmentier Rassemblement National Stéphane Saint-André Divers gauche Corinne Martin Ecologistes Jacques Delaire Divers extrême droite Julien Guaquier Divers

Législatives 2022 à Lestrem : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Lestrem (62136) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 36% des voix au premier tour à Lestrem, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28% et 12% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Lestrem avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 53% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 47% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?