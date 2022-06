Résultat des législatives à Levallois-Perret - Election 2022 (92300) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Levallois-Perret

Le résultat des élections législatives 2022 à Levallois-Perret est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Levallois-Perret. Dans l'agglomération, Céline Calvez a accumulé 40% des voix. Elle est suivie par Léa Druet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pierre Chassat (Les Républicains) qui obtiennent 18% et 16% des voix. La participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine s'établit à 52% (22 834 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Levallois-Perret Céline Calvez Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,53% 39,79% Léa Druet Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,78% 18,42% Pierre Chassat Les Républicains 11,36% 15,86% Caroline Mercier Divers droite 7,14% 6,82% Agnieszka Gebarska Rassemblement National 5,44% 5,67% Alexandre Rousset-Leblond Reconquête ! 5,11% 6,63% Rezk Shehata Ecologistes 2,94% 2,72% Cyril Crosnier Leconte Ecologistes 1,46% 1,57% Fabrice Garoyan Droite souverainiste 0,79% 0,83% Sonia Rabotoson Divers droite 0,76% 0,79% Mireille Lambert Divers extrême gauche 0,66% 0,42% Oussama Adref Divers 0,47% 0,21% Zaya Gacem Divers extrême gauche 0,34% 0,16% Mina Khalil Divers extrême gauche 0,23% 0,11% Participation au scrutin Circonscription Levallois-Perret Taux de participation 50,42% 52,47% Taux d'abstention 49,58% 47,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90% 0,92% Nombre de votants 38 099 22 834

Législatives 2022 à Levallois-Perret : les enjeux

Les électeurs de Levallois-Perret (92) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés français qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 41,96% des suffrages au premier tour à Levallois-Perret. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 16,33% et 13,31% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Levallois-Perret avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 80,84% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 19,16% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette agglomération pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ?