Résultat des législatives 2024 à Neuilly-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

19:30 - Et que retenir du scrutin européen à Neuilly-sur-Seine au niveau de l'abstention ? Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut également étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. À Neuilly-sur-Seine, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a été de 77,3%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 38 028 personnes aptes à voter à Neuilly-sur-Seine s'étaient en effet rendues dans l'isoloir (soit 65,91%). La participation était de 62,53% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Neuilly-sur-Seine ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Neuilly-sur-Seine ? L'abstention était de 22,7% à Neuilly-sur-Seine lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 37 469 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 16,31% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,32% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,96% au premier tour et 47,79% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine ? La méfiance vis à vis des hommes politiques est en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Neuilly-sur-Seine (92200).

17:29 - Neuilly-sur-Seine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Neuilly-sur-Seine se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 52,81% de cadres pour 59 267 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 14 092 entreprises, Neuilly-sur-Seine se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (52,89%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Neuilly-sur-Seine forme une communauté diversifiée, avec ses 6 714 résidents étrangers, soit 11,31% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 9,17%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 126 703 euros/an. Pour finir, à Neuilly-sur-Seine, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.