Résultat des législatives 2024 à Clichy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Clichy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Quel impact auront les électeurs de Clichy sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 40% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,04%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (28,47%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 29,99%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 27,12% et d'une population étrangère de 19,67% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,27% à Clichy, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.