Résultat de la législative à Limay : en direct

12/06/22 17:11

11 candidats se présentent dans la seule circonscription de Limay ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants proportionnel à celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 9496 habitants de la cité auront jusqu'à 20 heures pour rallier les 12 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 1er tour de piste.

Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Lors des élections législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 67,7% au premier tour des électeurs de Limay. Le taux d'abstention était de 57,31% au deuxième round. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

La majorité a baissé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des derniers jours rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Limay dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 18,13% des voix à Limay, à la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national enregistrait 21,69% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 42,49% (contre 22%).

Quel impétrant à l'Assemblée nationale mettront en tête des résultats des législatives les électeurs habitant à Limay à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 42,5% des votes au premier tour à Limay. L'ex-député européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,7% et 18,1% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à passer le barrage du premier tour, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour avec 61,1% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 38,9% des votes. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?