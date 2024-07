Résultat des législatives 2024 à Follainville-Dennemont (78520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au deuxième tour, un score de 44,6% pour la gauche il y a deux ans L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Follainville-Dennemont, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,78% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 21,04% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 44,6% à l'époque.

20:58 - Le RN au sommet à Follainville-Dennemont aux législatives L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'étiquette Rassemblement national devrait s'approcher de la victoire à Follainville-Dennemont lors du second tour de ces législatives si la tendance entamée lors des élections du 9 juin se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. Un surplus qui s'appliquera dans la ville avec une élu ce dimanche 7 juillet ? La projection est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Follainville-Dennemont ? Le score en faveur du RN sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de ces élections des députés, au niveau local, comme au niveau national. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de ce scrutin localement. Le Rassemblement national réalisait déjà un beau départ à Follainville-Dennemont à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Cyril Nauth qui arrivait en tête au premier tour avec 36,59%. Mais c'est en revanche Edwige Hervieux (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Follainville-Dennemont au second tour, avec 55,40%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,60%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN jusqu'ici Le 30 juin 2024, les citoyens de Follainville-Dennemont ont plébiscité Cyril Nauth (Rassemblement National), qui a réuni 48,25% des votes. Benjamin Lucas (Front populaire) et Alexis Costa (Majorité présidentielle) suivaient en captant respectivement 22,78% et 15,77% des votants à l'échelle de la métropole. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la 8ème circonscription des Yvelines, puisque c'est Benjamin Lucas qui y arrivait en première place, avec cette fois 44,92% devant Cyril Nauth avec 30,97% et Alexis Costa avec 14,16%. Le classement du second tour devrait donc être assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Elections à Follainville-Dennemont : quelles leçons tirer des taux de participation ? L'analyse des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Le 30 juin dernier, la participation au 1er round des élections législatives 2024 à Follainville-Dennemont a atteint 71,25%, dépassant celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, parmi les 1 414 inscrits sur les listes électorales à Follainville-Dennemont, 55,87% étaient allés voter. La participation était de 55,82% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Follainville-Dennemont, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 reste la participation À Follainville-Dennemont, le taux de participation constitue indéniablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Follainville-Dennemont était de 28,75%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,26% au premier tour et 53,5% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 20,58% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,7% au second tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Follainville-Dennemont (78520).

17:29 - Follainville-Dennemont : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Follainville-Dennemont révèlent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des élections législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 19,8% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,88% de 75 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,43%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 675 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,57%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,16%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Follainville-Dennemont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,46% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.