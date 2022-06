En direct

18:43 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de gauche à Limoges ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Limoges. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,81% et 2,97% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,78% du côté de la gauche, en plus des suffrages de Mélenchon.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Limoges ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Limoges, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,24% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 25,96%, puis Marine Le Pen à 17,2% et Éric Zemmour à 5,47%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche 27,85% des suffrages en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront peut-être chambouler ce paysage lors des législatives à Limoges ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives à Limoges À Limoges, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient notamment capables de détourner l'attention des électeurs de Limoges (87000) du vote. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,95% dans la ville. Le taux d'abstention était de 25,3% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Limoges lors du premier tour des élections législatives 2022 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Comment ont voté ordinairement les habitants de cette agglomération lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 55,37% au premier tour dans la commune à Limoges, à comparer avec une abstention de 47,85% au second round.