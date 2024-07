Résultat des législatives 2024 à Panazol : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Panazol ? L'abstention s'élevait à 24,11% à Panazol lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,28% au premier tour et 44,82% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 17,65% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,93% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Panazol (87350).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Panazol

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Panazol foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 064 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 495 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 253 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Panazol accueille une communauté diversifiée, avec ses 260 résidents étrangers, soit 2,36% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,74%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 31 361 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, Panazol incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.