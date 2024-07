Résultat des législatives 2024 à Chaptelat (87270) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La gauche dans le match aussi à Chaptelat pour ces législatives 2024 ?

La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Chaptelat, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 31,71% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score qui n'a pourtant pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (31,86%). Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 52,27% à l'époque.