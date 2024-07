Résultat des législatives 2024 à Couzeix : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Dynamique électorale à Couzeix : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Couzeix, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 294 hab par km² et un taux de chômage de 7,37%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2412,82 euros par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 110 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,47%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Couzeix mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,5% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.