Résultat des législatives à Locon - Election 2022 (62400) [PUBLIE]

13/06/22 01:45

Résultat des législatives 2022 à Locon

Le résultat des élections législatives 2022 à Locon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le résultat de l' élection législative à Locon a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1991 électeurs votant dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais et habitant à Locon. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais atteint 54% (1 078 votants). Le résultat final de la législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra des choix des électeurs des 31 autres communes qui la composent. Dans la ville, Caroline Parmentier a collecté 31% des suffrages. Elle devance Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 30% et 13% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Locon Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 28,16% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 31,22% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 12,86% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 8,37% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 5,71% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 4,29% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 1,02% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 3,06% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 1,63% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 1,43% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,61% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 0,41% Julien Guaquier Divers 0,52% 1,02% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,20% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Locon Taux de participation 48,15% 50,70% Taux d'abstention 51,85% 49,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,59% Nombre de votants 38 578 1 010

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Locon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:55 - Quel résultat aux législatives de Locon pour la Nupes ? Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Locon, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 10,1% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. On peut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,3% et 0,95% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 16,35% à Locon pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Locon ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Locon ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 31,76% des voix à Locon, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 33,27% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 10,1% (contre 21,95%). 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des élections législatives 2022 à Locon Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Locon ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 991 personnes en âge de voter au sein de la ville, 82,17% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 80,36% au premier tour, ce qui représentait 1 600 personnes. La flambée des prix qui alourdit les finances des Français combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourraient détourner l'attention des habitants de Locon de leur devoir civique. 11:30 - À Locon, le score de la participation lors des élections législatives sera un élément essentiel Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Durant les précédentes élections législatives, parmi les 1 988 inscrits sur les listes électorales à Locon, 57,34% étaient allés voter au premier tour, contre une participation de 50,7% au second round. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Locon Les éléments clés de ces législatives à Locon sont simples : la commune ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice 15 candidats. Un nombre de prétendants un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser l'abstention.

Législatives 2022 à Locon : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 489 citoyens de Locon (Pas-de-Calais) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 33,3% des votes au premier tour à Locon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et le président du parti La France Insoumise avaient obtenu 31,8% et 10,1% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour avec 50,6% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 49,4% des votes. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?