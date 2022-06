Résultat de la législative à Longwy : en direct

17:11 - À Longwy, des sondages tout aussi valables qu'en France ?

Lors de la dernière échéance, à Longwy, Jean-Luc Mélenchon remportait meilleure place au premier round de l'élection avec 29,04% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,57%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 22,33% et Éric Zemmour avec 6,31%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines chambouleront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.