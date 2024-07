Résultat des législatives 2024 à Villerupt : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives est l'abstention. Le taux de participation à Villerupt pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 53,99%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 36,1% au premier tour et 34,72% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Villerupt ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 61,15% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 64,45% au premier tour, c'est-à-dire 3 243 personnes. Le désir de faire valoir ses droits est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Villerupt.

17:29 - Villerupt aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Villerupt comme dans toute la France. Avec ses 10 069 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 268 entreprises, Villerupt se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (71,98%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 2 668 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 923 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,02%, révélant une situation économique précaire. Pour conclure, Villerupt incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.