Résultat des législatives 2024 à Mont-Saint-Martin : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - La participation sera-t-elle en berne à Mont-Saint-Martin lors du second round des législatives ?

L'un des critères décisifs de ces législatives est à n'en pas douter le niveau de participation. Dans l'agglomération, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 45,09%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 67,83% au premier tour et 68,92% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Mont-Saint-Martin ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,07% au niveau de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 40,68% au second tour. La question des retraites et l'insécurité pourraient entre autres faire augmenter la participation à Mont-Saint-Martin.