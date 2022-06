Résultat de la législative à Lurcy-Lévis : en direct

12/06/22 19:23

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Lurcy-Lévis, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La crainte d'un retour du coronavirus ainsi que ses conséquences sur la santé publique et l'économie française seraient de nature à éloigner les citoyens de Lurcy-Lévis (03320) des isoloirs. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,33% au premier tour, ce qui représentait 1 035 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières heures se répercuteront sans doute à Lurcy-Lévis ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 24,8% des voix à Lurcy-Lévis, au dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait cumulé 30,71% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,45% (contre 22%).

Les inscrits de Lurcy-Lévis avaient accordé 15,45% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,36% et 1,18% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total espéré de 18,99% pour la coalition LFI-PS-EELV.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à Lurcy-Lévis, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 25% et 15% des votes. Le choix des votants de Lurcy-Lévis était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (56% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 45% des suffrages. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les habitants de Lurcy-Lévis (03320) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.