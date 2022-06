Résultat de la législative à Lys-lez-Lannoy : en direct

Le président sortant avait obtenu 29,07% des voix à Lys-lez-Lannoy, lors du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait cumulé 27,39% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,2% (contre 22%). Les tendances nationales des dernières semaines viendront peut-être transformer ce décor et donc le résultat des législatives à Lys-lez-Lannoy ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle est tombé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Lys-lez-Lannoy ?

Le taux d'abstention sera sans aucun doute un facteur clé de ces élections législatives à Lys-lez-Lannoy. La hausse des prix de l'essence qui alourdit les finances des foyers français serait de nature à pousser les électeurs de Lys-lez-Lannoy à rester chez eux. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 9 184 personnes en âge de voter dans la ville, 71,69% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 72,85% au premier tour, c'est-à-dire 6 691 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.