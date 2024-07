Résultat des législatives 2024 à Leers : les premiers chiffres du 2e tour

À Leers, la participation constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la commune, 64% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 71,28% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,88% au deuxième tour, soit 5 863 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,17% au premier tour et 40,99% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Leers ? La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français serait de nature à faire augmenter le taux de participation à Leers.

17:29 - Les défis socio-économiques de Leers et leurs implications électorales

Comment la population de Leers peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,47%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (73,24%) met en relief le poids des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,59%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 651 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,19%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,7%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Leers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,62% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.