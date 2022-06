Résultat des législatives à Magenta - Election 2022 (51530) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le résultat de la législative à Magenta a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages de la part des 1081 habitants de Magenta votant dans la 3ème circonscription de la Marne. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 53% (soit 571 non-votants). Le résultat définitif de la législative à l'échelle de la 3ème circonscription de la Marne résultera de la conduite des électeurs des 129 autres communes qui la composent. Au niveau de la ville, Jennifer Marc a enregistré 35% des suffrages. Elle est suivie par Chantal Berthelemy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Eric Girardin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 23% et 22% des votes.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 37% des suffrages au premier tour à Magenta, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26% et 16% des voix. Le choix des administrés de Magenta était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (55% des votes), laissant donc 45% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Magenta ( Marne ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.