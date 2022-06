Résultat de la législative à Maisons-Laffitte : en direct

En direct

17:08 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Maisons-Laffitte ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Maisons-Laffitte. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à Maisons-Laffitte, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position de la dernière élection avec 42,19% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,78%. Suivaient, avec 10,58%, Éric Zemmour et enfin, à 10,12%, Valérie Pécresse.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Maisons-Laffitte ? L'abstention sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Maisons-Laffitte. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur l'économie mondiale pourraient potentiellement de faire baisser le pourcentage de participation à Maisons-Laffitte. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,96% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 80,55% au premier tour, c'est-à-dire 13 741 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Maisons-Laffitte, les chiffres de l'abstention aux législatives seront un élément déterminant Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, sur les 16 587 personnes en âge de voter à Maisons-Laffitte, 42,16% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 38,86% pour le deuxième round.