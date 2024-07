Résultat des législatives 2024 à Sartrouville : les premiers chiffres du 2e tour

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Sartrouville lors du deuxième tour des législatives ?

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Sartrouville ? Dans l'agglomération, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 35,04%. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 33,29% des votants de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 26,96% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,86% au premier tour et 55,66% au second tour. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite serait capable de renforcer l'engagement civique des habitants de Sartrouville.