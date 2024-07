Résultat des législatives 2024 au Vésinet : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives au Vésinet ? Dans la commune, 23,33% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 38,66% au premier tour. Au second tour, 42,59% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui au Vésinet ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 12 241 personnes en âge de voter dans la commune, 17,88% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,68% au deuxième tour. Les jeunes générations manifestent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives au Vésinet ?

17:29 - Élections législatives au Vésinet : un éclairage démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Le Vésinet foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 56,8% de cadres supérieurs pour 15 646 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 2 058 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,08% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le Vésinet abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 388 résidents étrangers, soit 8,89% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 7,27%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 105 521 €/an. Au Vésinet, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.