Résultat des législatives 2024 à Montesson : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux législatives 2024 à Montesson

Le niveau de participation constitue l'un des critères principaux des législatives. Le taux d'abstention à Montesson au 1er tour des législatives 2024 était de 25,93%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,65% au premier tour et 47,39% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Montesson ce soir ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 10 401 personnes en âge de voter dans la ville, 22,69% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 18,72% au premier tour. Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Montesson ?