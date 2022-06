En direct

18:45 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Mamoudzou ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Mamoudzou. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 0,94% et 1,16% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 34,24% à Mamoudzou pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Mamoudzou ? Le président-candidat avait obtenu 21,74% des voix à Mamoudzou, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national s'était hissée à 28,58% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 32,14% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être ce décor lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Mamoudzou ? À Mamoudzou, l'une des clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation. L'inflation combinée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, sont de nature à détourner l'attention des électeurs de Mamoudzou de leur devoir civique. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 58,13% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 62,22% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

