Résultat des législatives à Pamandzi : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Pamandzi, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'autre incertitude qui entoure ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 4,4% à Pamandzi. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 12,73% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,04% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 19% sur place. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs lors des législatives précédentes à Pamandzi. C'est un binôme Divers qui s'y imposait au premier tour, avec 44,02% des votes. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est Estelle Youssouffa (Divers ) Divers qui l'emportait.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Pamandzi Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 10% voire plus à Pamandzi ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Pamandzi au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 439 électeurs de Pamandzi se sont en effet tournés vers l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a cumulé 50,81% des voix devant Manon Aubry à 12,73% et Valérie Hayer à 9,38%.

14:32 - 37,26% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Pamandzi Le scrutin présidentiel est probablement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 37,26% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Pamandzi. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 30,51% et Emmanuel Macron troisième avec 19,57%. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec seulement 3,87% des voix pour sa part. Nouvelle déflagration au deuxième tour pour la candidate du RN face à Emmanuel Macron avec une Marine Le Pen à 54,65% contre 45,35%.

12:32 - Estelle Youssouffa (Divers) en tête lors des législatives il y a deux ans à Pamandzi A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces législatives2024 sera très analysé. Le RN n'était pas représenté aux législatives à Pamandzi il y a deux ans, où c'est Estelle Youssouffa (Divers) qui s'imposait au premier tour, avec 44,02%, Pamandzi votant pour la 1ère circonscription de Mayotte. Un seul candidat se présentait au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Estelle Youssouffa sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Pamandzi A la mi-journée des élections législatives, Pamandzi émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 11 442 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 691 entreprises attestent une économie prospère. La population d'une commune influence les résultats des élections législatives par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives à Pamandzi Au cours des dernières années, les 11 802 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 4 525 personnes aptes à voter à Pamandzi s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 20,13%). La participation était de 28,96% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 39,68% au premier tour. Au deuxième tour, 43,97% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 47,96% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 50,47% au second tour, soit 2 190 personnes.