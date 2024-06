Résultat des législatives à Dzaoudzi : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Dzaoudzi, que vont trancher les supporters de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Dzaoudzi. On trouvait Estelle Youssouffa (Divers) en pôle position au premier tour, avec 47,75% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est Estelle Youssouffa (Divers ) qui l'emportait. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 5,39% à Dzaoudzi. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 22% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Jusqu'où ira le RN à Dzaoudzi lors des législatives ? Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais des indices se dégagent… Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on aboutit à une progression de 1 point à Dzaoudzi. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une progression de près de 15 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour anticiper près de 10% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Dzaoudzi le 9 juin dernier ? Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. 50,05% des voix ont en effet cheminé vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Dzaoudzi, contre Manon Aubry à 14,66% et Valérie Hayer à 7,19%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 529 votants de Dzaoudzi.

14:32 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle en 2022 à Dzaoudzi ? Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. Dzaoudzi avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,52%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 30,95% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 28,31% et 2,49% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,77% contre 55,23%.

12:32 - Que montrent les scores des législatives 2022 pour Dzaoudzi ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet au niveau local pour cette élection législative. Il n'y avait pas de candidature RN aux législatives à Dzaoudzi il y a deux ans, où c'est Estelle Youssouffa (Divers) qui s'imposait au premier tour, avec 47,75%, Dzaoudzi votant pour la 1ère circonscription de Mayotte. Un seul candidat se présentait au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Estelle Youssouffa sur place.

11:02 - Dzaoudzi : quand les données démographiques façonnent les urnes Au cœur de la campagne électorale législative, Dzaoudzi est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 17 831 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 784 entreprises démontrent un certain dynamisme. La population d'une commune influence les résultats des élections législatives par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

09:32 - Les législatives démarrent à Dzaoudzi : quel sera le taux d'abstention ? L'analyse des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les dernières élections européennes, 17,26% des personnes habilitées à voter à Dzaoudzi avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 27,41% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,1% au premier tour et seulement 44,84% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Dzaoudzi cette année ? Pour comparer, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017.